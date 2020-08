Vídeo de menino preparando cachorro com máscara para dar passeio de bicicleta se torna viral no Twitter

As máscaras se tornaram uma necessidade para interromper a transmissão do covid-19 e se prevenir durante a pandemia, mas também rendeu momentos curiosos.

Recentemente, um vídeo fofo de um menino que também colocou uma máscara em seu cachorro para sair dar uma volta em bicicleta se tornou viral nas redes sociais. A gravação foi feita em Ambato, no Equador, segundo a Reuters.

Confira:

ICYMI: A video of a boy in Ecuador putting a face mask on his dog and himself as they prepare for a bike ride is viral pic.twitter.com/HbZz8F1Sr6

— Reuters (@Reuters) August 2, 2020