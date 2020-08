Vídeo capta momento em que homem que alimentava peixes leva susto ao atrair cobra

View this post on Instagram

Il #krait ( #laticaudacolubrina ), noto anche come krait fasciato, colubrine krait, è una specie di serpente velenoso trovato nelle acque oceaniche tropicali dell'Indo-Pacifico. Il serpente ha strisce nere distintive e un muso giallo, con una coda simile a una paletta per l'uso nel nuoto. Trascorre gran parte del suo tempo sott'acqua per cacciare, ma torna a terra per digerire, riposare e riprodursi. Ha un veleno neurotossico molto potente che usa per predare anguille e piccoli pesci. A causa della loro affinità con la terra, i krait fasciati incontrano spesso gli umani, ma i serpenti non sono aggressivi e attaccano solo quando si sentono minacciati.