Vespas gigantes assustam moradores dos EUA

Uma quantidade grande de vespas gigantes está aparecendo em cidades do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e deixando moradores aterrorizados.

O medo das pessoas aumentou muito após as notícias da famigerada “vespa assassina da Ásia”, que tomou conta dos jornais nos últimos meses.

Mas de acordo com a professora de biologia da Universidade de Buckneel, que estuda abelhas, não há motivo para pânico. Embora sejam enormes, com até cinco centímetros de comprimento, e tenham as cores preta e amarela, as mesmas cores da asiática, as vespas gigantes da Pensilvânia raramente atacam pessoas.

Essa espécie é nativa da região e surge em grande quantidade na época das cigarras, um dos principais alimentos desta vespa. Ela paralisa as cigarras com seu ferrão e as leva para sua toca, depois põe seus ovos sobre as cigarras para que sirvam de alimento para as larvas das novas vespa, de acordo com a bióloga.

"Embora elas possam causar algum dano aos seres humanos com sua picada, elas geralmente não estão interessadas ​​em você, a menos que você atrapalhe as cigarras", disse Capaldi.

Com informações do Penn Live.