Crocodilo capturado tinha adolescente desaparecido no estômago

O adolescente Ricky Ganya, de 14 anos, foi visto pela última vez na última sexta-feira coletando caracóis na margem do rio em Kuching, na Malásia, quando foi atacado por um enorme crocodilo, que mordeu seu tornozelo e o arrastou para a água.

O ataque do animal foi muito rápido e mesmo a tia do garoto que presenciou a cena nada pode fazer para ajudá-lo.

Os serviços de emergência foram acionados e usaram um frango como isca para atrair o crocodilo de mais de 4 metros para fora das águas do rio.

Apesar das repetidas tentativas, o crocodilo só atacou a isca nesta segunda-feira. O animal foi puxado para a margem, onde teve seu estômago aberto. No interior, havia restos humanos e roupas que foram identificadas como pertencentes ao adolescente.

Com informações do The Sun.