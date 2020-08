Moradores denunciam 'chacina' de gatos na zona oeste do Rio

Pelo menos 30 gatos morreram nos últimos 20 dias em uma praça da zona oeste do Rio de Janeiro com sinais de envenenamento, de acordo com denúncia de voluntários da região.

Os animais apresentavam sintomas como espuma na boca e comportamento que indicava que estavam sob efeito de alguma droga.

No local, há uma colônia de gatos de rua há mais de 20 anos que conta com cerca de 100 animais. Os gatos são alimentados e tratados por voluntários, que arcam com os custos

Segundo a policiam não foram encontrados no local restos de comida ou embalagens que possa ter sido usada para distribuir veneno. Os gatos mortos foram levados para necropsia para identificar a causa da morte

O caso está em investigação pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).

Com informações do Jornal Extra