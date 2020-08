Macacos-prego fazem 'arrastão' no Rio de Janeiro

Um grupo de 12 macacos-prego foi flagrado por moradores de um prédio no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro revirando o lixo no térreo do edifício.

De acordo com os moradores da região, já faz parte da rotina os macacos invadirem os apartamentos para roubar frutas, pães e legumes, mas eram apenas 2 ou 3 macacos, agora é um grupo bem maior e está deixando os moradores com medo, pois aparecem nas casas várias vezes por dia.

O Centro Nacional de Primatas esclareceu que o macaco-prego come frutas, sementes, insetos e pequenos vertebrados, e podem pesar 4.5 quilos. Podem viver até 50 anos e formam grupos de 5 a 20 indivíduos.

Com informações do jornal Extra.