Jaguar ataca mulher que foi tirar selfie em zoológico

Uma mulher foi atacada por um jaguar em um zoológico no Arizona, Estados Unidos, quando se aproximou da jaula para tirar uma selfie no último sábado à noite.

De acordo com as equipes de emergência, o gato estendeu a pata e agarrou os braços da mulher, causando um sério ferimento. Outro visitante do zoo que estava próximo da jaula jogou uma garrafa de água e conseguiu distrair a fera, soltando a mulher.

Mickey Ollson, diretor do zoológico, disse que a mulher ultrapassou a barreira de segurança e encostou na jaula do animal, se colocando em perigo.

Reprodução

"Acho que você deve observar as barreiras de segurança – elas estão lá por uma boa razão", disse.

Não é a primeira vez que um visitante é atacado pelo animal. Jeff Allan disse que foi vítima do animal no último verão. Assim como a mulher, ele ultrapassou as barreiras de segurança para gravar um vídeo, e acabou levando oito pontos no braço.

Com informações do American Now.