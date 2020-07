Surfista é atacado por imenso tubarão branco e tem sua prancha estraçalhada por mordidas

Um surfista de 28 anos foi atacado nesta sexta-feira em Farm Break, na Austrália, por um tubarão branco de pelo menos 4 metros de comprimentos e foi salvo por outros surfistas.

Phil Mummert viu o tubarão se aproximando e usou sua prancha para se defender, mas isso não evitou que ele fosse mordido na perna e no braço pelo gigantesco animal. Sua prancha foi cortada ao meio com as dentadas do tubarão.

Outros surfistas que estavam próximos nadaram em direção ao tubarão e conseguiram espantá-lo por tempo suficiente para retirar o ferido da água e chamar o serviço de emergência.

Reprodução / Facebook

Phil foi levado de helicóptero ao Hospital Burnbury e passa bem. Alguns cortes em sua perna causado pela mordida do tubarão chegam a 15 centímetros.

Sua namorada, Mish Wright, usou o Facebook para agradecer a todos que ajudaram a salvar a vida de Phil: "Sinceramente, não sei como uma pessoa pode ver um estranho sendo atacado por um grande tubarão branco de 4m e nadar em direção à água para salvá-lo, por isso estamos além de agradecidos a todos que ajudaram a salvar a vida de Phil!"

Com informações do LadBible.