Raro leopardo negro é fotografado na Índia

Um estudante de engenharia de 23 anos conseguiu fotografar um raro leopardo negro durante uma viagem de safári na reserva de Tadoba, na Índia.

A cor escura do leopardo é chamada de melanismo, que consiste em produção de pigmento preto extra na pele ou no pelo do animal devido a uma mutação genética.

Abhishek Pangis estava com vários turistas quando o animal apareceu. Todos ficaram espantados, mas após alguns minutos Pangis notou que somente ele tinha trazido uma máquina fotográfica e passou a tirar fotos da pantera.

As imagens foram feitas em junho, quando a temperatura média da região é de 45ºC e o leopardo precisou deixar a vegetação rasteira para buscar água.

O felino não ficou assustado com a presença humana e ficou uns 40 minutos no local perseguindo macacos.

Com informações do Daily Mail.