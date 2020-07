VÍDEO: Capivara é flagrada passeando pela praia de Ipanema

Olha, que coisa mais linda, mais cheia de graça… é essa capivara, vista nesta sexta-feira (31) caminhando tranquilamente ao longo da praia de Ipanema.

A cena inusitada foi gravada por um agente da Polícia Militar no bairro do Leblon na manhã desta sexta, próximo ao posto 12.

Segundo o PM, Rodrigo Gonçalves, o animal aparentava estar assustado. De fato, não é comum ver membros de sua espécie em praias. Segundo o biólogo David Zee, capivaras estão acostumadas com a água doce, o exato oposto das águas do mar.

Até o fim da manhã desta sexta, de acordo com relatos de ouvintes da BandNews FM no Rio, o animal não havia sido retirado de lá; a Prefeitura do Rio afirma, no entanto, que a capivara foi resgatada.

Confira o vídeo da cena a seguir: