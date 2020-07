Vídeo mostra filhotes de cães resgatados de furacão em um balde

Em uma rua inundada após a passagem do furacão Hanna, no norte do México, um casal é visto com um grande balde sendo arrastado pelas águas e dentro dez filhotes de cachorro que foram resgatados, no último domingo.

Betty Vaquera Escandón registrou em vídeo o momento em que seus pais Santos Vaquera Herrera e Beatriz Escandón cruzam a rua com os cães salvos. “Meus pais perderam tudo, mas conseguiram salvar seus bebês”, disse.

Ela disse que quando chegou em casa, seu pai estava sentado em cima da mesa com o balde cheio de filhotes para se protegerem das águas.

O vídeo atraiu a atenção de dezenas de pessoas, que ficaram comovidas e se ofereceram para comprar os cãezinhos, mas o casal disse que os animais não estavam à venda. “Eles são da família”, disse.