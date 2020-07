OVNI? Luzes misteriosas no céu amedrontam moradores de cidade chinesa

Centenas de posts começaram a pipocar na noite de sábado no Weibo, a rede social chinesa semelhante ao Twitter, mostrando imagens de um misterioso conjunto de luzes no céu da cidade de Shenzhen, no sul da China. “Há um OVNI no céu”, dizia um dos comentários.

Os pontos luminosos em tons amarelo, vermelho e azul contrastavam com o fundo escuro do céu, de uma forma que lembrava muito um mapa.

“Definitivamente, é um OVNI”, disse outro comentário no Weibo.

Autoridades meteorológicas disseram que as luzes estranhas são “pilares de luz”, um fenômeno óptico atmosférico que ocorre quando luz natural ou artificial reflete em cristais de gelo no ar.

De acordo com os especialistas, trata-se de um fenômeno muito raro que requer existência de nuvens de alta altitude, alta umidade do ar, visibilidade atmosférica, vento baixo e cristais de gelo. Se um só desses elementos estiver ausente o fenômeno não ocorre.

Com informações do Daily Mail.