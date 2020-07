Loki, Thor, Viúva Negra: cientistas dão nome de heróis da Marvel para moscas

Cientistas australianos descobriram cinco nova espécies de moscas consideradas assassinas no mundo dos insetos, e todas receberam nomes científicos em homenagem aos heróis da Marvel.

Três delas se chamam Loki, Thor e Viúva Negra, mas tem também a mosca Stan Lee, por que possui marcas que se parecem com os óculos de sol e o bigode branco do criador de quadrinhos, e a Deadpool, que tem marcas nas costas semelhantes à máscara vermelha e preta do personagem.

Todas as moscas fazem parte de 165 espécies que foram nomeadas por cientistas ao longo do ano passado, de acordo com relatório da Organização de Pesquisa Científica e Industrial da Commonwealth.

"Nomear uma espécie é o primeiro passo para entender essa espécie", disse o entomologista Bryan Lessard.