Imensa frota chinesa de pesca nas Ilhas Galápagos coloca ambientalistas em alerta

Uma frota chinesa composta por 260 navios de pesca foi descoberta nas ilhas Galápagos, gerando preocupação entre autoridades do Equador e ambientalista, que temem danos irreversíveis ao ecossistema marinho da região.

As ilhas galápagos abrigam um grande número de espécies aquáticas únicas no planeta, como tartarugas gigantes e albatrozes, e serviram com base para a teoria da evolução de Charles Darwin.

O Equador aumentou a patrulha marítima nas ilhas e autoridades ligadas ao meio ambiente estão estudando uma estratégia para proteger a biodiversidade da região.

Representante do Blue Planet Society manifestou preocupação com a destruição dos oceanos e disse que a ameaça que a frota de pesca industrial da China representa não pode ser subestimada. ”Estão sugando a vida desta joia da biodiversidade”, disse John Hourston, porta-voz da entidade.