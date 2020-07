Parece um alienígena: um dos maiores e mais raros peixes do mundo aparece na Austrália

Um dos maiores e mais raros animais marinhos, o Peixe-Sol, apareceu morto em uma praia australiana na última segunda-feira, deixando turistas chocados com seu imenso tamanho e aparência desconhecida.

O peixe media dois metros de comprimento por dois de altura. “Nunca vi nada assim antes. Parecia um alienígena à distância”, disseram Tim Rothman e James Barham, turistas que andavam pela areia da praia e se depararam com o animal.

De acordo com os especialistas, o Peixe-Sol pode chegar a 3 metros de comprimento, 4,3 metros de altura e a pesar até 2,5 toneladas. Apesar do tamanho, eles são animais muito vulneráveis e vivem em águas tropicais ao redor do mundo.

Alimentam-se de águas-vivas e muitas vezes ingerem sacos plásticos por engano, o que leva grande quantidade deles à morte. Também são muito confundidos com tubarões devido à barbatana e caçados.

Em alguns países asiáticos, o peixe-sol é considerado uma iguaria culinária, como no Japão, Coréia e Taiwan.

Com informações do Daily Mail.