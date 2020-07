Museus concorrem pela escultura com 'bumbum mais bonito do mundo'

A criatividade tem se mostrado a melhor de todos os aliados na luta pela sobrevivência durante a pandemia de coronavírus que assola todo o mundo.

Que o diga o Yorkshire Museum, da Inglaterra, que usou uma abordagem no mínimo inusitada para contornar o problema do fechamento das exposições e a falta de público. Ele propôs uma disputa entre todos os museus do mundo para descobrir quem tem a escultura com o bumbum mais bonito. Vale tanto esculturas de homens quanto de mulheres. O desafio tem a hashtag #BestMuseumBum.

A brincadeira tomou corpo e museus dos Estados Unidos, Itália, Rússia, Japão e Grécia entraram na disputa e imagens de bundas esculpidas estão coalhando as redes sociais. Muitas pessoas também aderiram à disputa e estão postando fotos de todas as partes do mundo.

Veja algumas:

Not in a museum, but I give you Francis Derwent Wood’s sculpture of David at Hyde Park Corner for #bestmuseumbum. His back view distracts drivers negotiating a busy traffic light junction and a fast sweeping curve at the bottom of Park Lane. Otherwise known as ‘the ass of death’. pic.twitter.com/42yHNrcXuk — Christopher Taylor 🇪🇺 (@Chris57raker) July 22, 2020

I still think this beauty from Museo Massimo alle Terme (Rome) is the #bestmuseumbum pic.twitter.com/6AOBaXbTFP — Nathalie (@spacedlaw) July 22, 2020

Get a load of this 🍑 Whilst the cast of Michelangelo’s David caused quite the stir because of his very exposed front parts (cue fig leaf), the real cause for commotion is actually his butt. It’s so good we need a closer look #bestmuseumbum Learn more: https://t.co/ux0m1viCS8 pic.twitter.com/pUV7DH2U0U — V&A (@V_and_A) July 22, 2020

But is it our best butt? I think not! #3for1 pic.twitter.com/7DtUrUjnt2 — Vernon Rapley (@vernonrapley) July 23, 2020

Museums all over the world submitted their finest fannies to the social media contest issued by the @YorkshireMuseum: https://t.co/kzs6nbZgzY pic.twitter.com/BioNrKzofP — Artnet (@artnet) July 21, 2020

Our #BestMuseumBum is this one ! 🍑

To discover in the Galerie du temps… Hermaphroditos, roman copy romain from "Sleeping Hermaphroditos"

Circa 130-150 centuries BC

Marble@MuseeLouvreLens

Pope Pie VI (1775-1778) collection

© @GrandPalaisRmn /Hervé Lewandowski#CURATORBATTLE pic.twitter.com/0rqBzu15vf — Louvre-Lens (@MuseeLouvreLens) July 21, 2020