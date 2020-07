Gato viaja no colo de migrante da Tunísia até a Itália

Um barco com onze migrantes vindos da Tunísia foi socorrido pela Guarda Costeira italiana nesta quarta-feira (29), na costa da ilha de Lampedusa.

O grupo, que trazia duas mulheres, três crianças e duas pessoas com deficiência física, também inclui um pequeno gato branco de estimação, trazido por uma das mulheres.

A woman holds a child while another carries a cat before they board a bus after migrants disembark from the Guardia Costiera boat in the Italian Pelagie Island of Lampedusa pic.twitter.com/s5FhTiPpd8

— Alberto Pizzoli (@AlbertoPizzoli) July 29, 2020