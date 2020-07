Dor de dente vira infecção no cérebro e quase mata mulher de 35 anos

Rebecca Dalton, de Snaith, no leste da Inglaterra, foi ao dentista em dezembro com um pequeno abscesso (infecção) no dente. Como ela estava grávida e não pode extrair o dente, primeira opção do dentista, optou-se por antibióticos para tratar a infecção.

Em março, ela começou a ter alterações de personalidade, dificuldade em reconhecer as pessoas e também passou a ter problemas motores, perdendo até a capacidade de andar.

Levada às pressas para o hospital, os médicos descobriram que ela tinha abscessos no coração, fígado e no cérebro provocados pela mesma bactéria que havia contaminado e infeccionado seu dente. A infecção estava pressionando a parte frontal do cérebro, causando os sintomas que estava sentindo.

Rebecca ficou meses internada no hospital e teve que ser testada pelo menos seis vezes contra covid-19 neste período. Os médicos avisaram sua família que ela poderia não sobreviver, mas contrariando o diagnóstico, ela teve alta na ultima semana.

"É como se minha memória tivesse apagado tudo", explicou.

Com informações do The Sun.