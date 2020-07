Vídeo mostra momento em que jacaré ataca turista e morde a câmera

Ataque ocorreu no último sábado, durante um passeio de barco no Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal.

Helen Piesanti e seu marido Adriano estão passeando de barco quando um jacaré de papo amarelo se aproxima calmamente e de repente salta da água e abocanha a câmera nas mão de Adriano, que segurava o aparelho com um extensor.

Assustado, ele puxa a câmera e o animal vai embora, mas a mordida foi tão forte que quebrou o dente do jacaré. Ninguém ferido.

O susto rendeu 2 vídeos. Como Helen também estava filmando com celular, postou em suas redes o vídeo gravado pelo marido na hora do ataque e o seu, além da foto do dente quebrado que o jacaré deixou para trás.

Assista aos vídeos: