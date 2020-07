Já ouvir falar da Medusa, a cobra albina de 2 cabeças?

Não, não é nenhum truque de imagens ou efeito especial. A cobra albina de duas cabeças existe e faz parte do famoso Venice Beach Freakshow, o circo de horrores da Califórnia, nos Estados Unidos.

É uma espécie nativa de Honduras com cerca de um metro de comprimento e foi negociada com o circo por US$ 50 mil (cerca de R$ 257 mil). Trata-se de uma falsa coral da espécie Lampropeltis triangulum hondurensis

Ela foi chamada de Medusa, uma homenagem ao monstro da mitologia grega que tinha forma de mulher e cobras na cabeça, e transformava quem olhasse em pedra.

Segundo seu dono, as cabeças devem ser alimentadas uma de cada vez, para que uma [cabeça] não devore a outra.