Mãe é atacada por tubarão enquanto nadava com a filha em praia nos Estados Unidos

Uma mulher de 63 anos não sobreviveu a um ataque de tubarão em uma praia, localizada no estado de Maine, nos Estados Unidos.

De acordo com informações do site NECN News, a vítima 'Julie Dimperio Holowach' tinha uma casa na região.

Como revelado, ela foi atacada por um grande tubarão-branco nesta terça-feira (28), sendo o primeiro ataque mortal do tipo em Maine.

No momento, Dimperio estava nadando com a filha, que não ficou ferida, a cerca de 20 metros da costa.

Embora não esteja claro se está relacionado, o corpo de uma foca também foi encontrado em uma praia, nas proximidades, com uma ferida de 30 cm de diâmetro.

O ataque comoveu os moradores da região, onde a vítima era bem conhecida. De acordo com as autoridades locais, a praia foi fechada depois do ataque.

