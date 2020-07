Homem recupera iPhone que havia caído no mar há 6 dias e ele ainda funcionava

O desajeitado marinheiro Ben Schofield, de 35 anos, deixou que seu celular, um iPhone X que custou cerca de R$ 7,3 mil, escapasse de sua mão e caísse no mar no porto de Scarborough, na Inglaterra.

Inconformado, pediu para um amigo mergulhador tentasse encontrar o aparelho, mas apesar da busca, nada conseguiu.

Ben esperou até a maré baixar e seis dias após o acidente colocou sacos plásticos nos pés e entrou na lama exposta pela maré baixa em busca do aparelho e para sua surpresa achou o celular todo sujo e parcialmente enterrado.

Com o iPhone nas mãos, correu para mostrar para seu chefe que o havia recuperado, quando o aparelho começou a vibrar. Ele não acreditou que após seis dias no fundo do mar, o Iphone ainda estava funcionando.

“Só limpei, me livrei da areia da porta de carregamento e deixei secar”, disse.