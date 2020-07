Filhote de gato é jogado pela janela de carro e deixado para morrer em estrada

O motorista que dirigia pela estrada disse que somente viu quando alguma coisa pequena foi jogada pela janela do carro que andava na sua frente e o objeto rolou várias vezes pelo acostamento. Inicialmente, ele pensou que se tratava de lixo, mas logo notou que se mexia e parou para checar.

O motorista ficou surpreso ao descobrir que era um gatinho malhado de apenas algumas semanas de vida. O filhote foi levado para um veterinário na cidade de Stoke-on-Trent, na Inglaterra

O gato, ou melhor, gata, foi chamada de Dayse e teve traumas na cabeça, fratura na mandíbula e terá que amputar a cauda, mas deve sobreviver.

As autoridades locais estão tentando descobrir a identidade do dono do carro que jogou a gata na estrada para morrer.