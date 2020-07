Visitantes dizem que babuínos atacam carros com facas e chaves de fenda

Babuínos armados com facas, chaves de fenda e até uma motosserra estariam atacando turistas em um parque de safáris no noroeste da Inglaterra.

Visitantes relataram que os animais atacaram os carros e arrancaram limpadores de pára-brisas, espelhos retrovisores e até as placas de carros que passam pelo local, no Knowsley Safari Park, em Merseyside.

Um funcionário do parque confirmou que os animais foram vistos portando ferramentas e até uma faca, mas não sabe se os próprios turistas estão dando ferramentas aos animais para vê-los atacando outros carros ou se eles pegam de caixas de ferramentas deixadas abertas ao acaso.

A reportagem do jornal inglês The Mirror conversou com mecânico de carros da região que confirmou ter concertado dois carros de visitantes do safári.

A administração do local negou a versão e disse que a história tem crescido de forma exagerada e distorcida, de forma que os objetos encontrados com os animais pareçam mais inacreditáveis do que a realidade.

