Vídeo que mostra leoa enfrentando leão faz sucesso no Twitter

Um momento impressionante foi filmado no Parque Nacional Gir, em Gujarat, na Índia e fez sucesso nas redes sociais. O vídeo mostra uma leoa enfrentando e intimidando um leão com seu rugido.

De acordo com o Hidustan Times a gravação foi feita pelo fotógrafo da vida selvagem Zubin Ashara e compartilhado pelo perfil Wild India no Twitter.

Confira:

The Royal affair captured in Gir forest by @zubinashara. Headphone recommended. pic.twitter.com/TgCfRP07rT

— Wild India (@WildIndia1) July 26, 2020