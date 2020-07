Tubarão é encontrado vivo em praia depois de ficar encalhado e assusta moradores

Um tubarão encontrado vivo, na semana passada, em uma praia depois de ficar encalhado assustou moradores da região de ‘North Yorkshire’ (Reino Unido).

De acordo com o site The Sun, com informações da página Yappapp, o episódio provocou uma aglomeração de pessoas no local.

Depois de muito trabalho, as equipes de resgate conseguiram tirar o tubarão da praia, para seguir seu caminho.

Ele pode chegar a 10 metros de comprimento e não representa perigo, por ter uma alimentação diferenciada.

Como revelado pelo tabloide inglês, não é comum ver o animal por essa região, ainda mais neste período do ano.

Nas imagens, compartilhadas nas redes sociais, é possível ver parte do trabalho de salvamento. Confira os registros:

SHARK spotted on East Coast Beach with emergency teams holding back large crowds of on-lookers https://t.co/n4a1xKn9vs pic.twitter.com/7ZDtqNuXli — Yappapp (@YappAppLtd) July 23, 2020

