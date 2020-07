Vídeo mostra pai encontrando cobra venenosa na cama do filho

Um vídeo mostrou o momento exato em que um pai encontrou uma cobra venenosa na cama do filho em Kotwali Dehat, na Índia.

De acordo com o Lokmat News, a cobra-rei foi capturada em 25 de julho e mantida em segurança porque nesta data se comemora o Naga Panchami, um dia no qual as cobras são adoradas por protegerem os grãos das colheitas comendo os roedores que destroem as plantações.

Confira o vídeo gravado por vizinhos que foram conferir o achado da cobra: