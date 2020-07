Vídeo de mulher com máscara adaptada para beber vinho viraliza nas redes

Usando um par de óculos de tamanho grande e um pacote de lenços umedecidos adaptado como máscara facial, a australiana Emily Rumbold, 36, viralizou com suas imagens bebendo vinho através da tampa da máscara.

Tudo começou com uma brincadeira postada em um grupo do facebook, onde ela postou um vídeo com a frase: "Fazendo a minha parte para impedir a disseminação [do coronavírus]".

Rapidamente, o post viralizou com milhares de curtidas e compartilhamentos.

Emily disse que não imaginava que o vídeo fosse visto por um público tão grande. “Eu só queria me divertir um pouco, disse.

