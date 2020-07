Homens carecas têm 40% a mais de chance de contrair covid-19, diz estudo

Um estudo publicado pelo Journal of the American Academy of Dermatology diz que homens carecas têm 40% mais chance de contrair o coronavírus do que os cabeludos.

A pesquisa feita pela Universidade da Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos, analisou a ligação entre cabelos e a covid-19 em 2 mil pacientes internados em hospitais da Inglaterra. Os resultados, segundo o estudo, mostram que um quinto dos homens carecas apresentou resultado positivo, comparado a 15% dos que tinham cabelos.

Foi analisada a quantidade de cabelos que os homens tinham em quatro padrões: sem perda de cabelo, queda de cabelo leve, queda de cabelo moderada e queda de cabelo severa.

Entre os cabeludos, apenas 15% deram positivo para covid-19, subindo para 17% entre os que tinham queda de cabelo leve, 18% nos com queda moderada e 20% entre os carecas.

Baseado nos estudos, os dermatologistas sugerem que a alopecia seja incluída entre fatores de risco para a covid-19. Esse estudo não é o primeiro a vincular a calvície à doença.