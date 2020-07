Vídeo que mostra uma cobra venenosa comendo outra se torna viral no Twitter

Um vídeo que mostra o momento em que uma cobra Krait começa a comer outra impressionou as redes sociais esta semana.

De acordo com o portal Sputnik, a gravação foi compartilhada no Twitter por Susanta Nanda, um guarda florestal indiano que chamou a espécie de “a cobra mais mortal e perigosa da Índia”.

De acordo com a Superinteressante, está espécie é tão perigosa que 50% das vítimas humanas morrem mesmo tomando soro antiofídico.

Confira o vídeo:

A common Krait devouring a common wolf snake.

Also known as Indian krait is venomous & are ophiophagous- primarily preying upon other snakes.

Considered as the most deadly & dangerous snake of India.

Stay away from this & stay safe.

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 19, 2020