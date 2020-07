Vídeo mostra cobra que roubou ninho de pássaros que lutaram para se proteger

Um homem que criava pássaros em Banki, no leste da Índia, passou por um momento tenso após perceber que uma cobra entrou na gaiola e se escondeu no ninho das aves.

De acordo com One News Page, Satyaranjan Mohapatra foi alertado que algo estava errado quando os animais começaram a bater as asas desesperadamente e cantar muito alto.

Quando ele checou a gaiola, viu que uma cobra havia entrado e matado três dos seus pássaros. Uma equipe de especialistas foi chamada para resgatar a cobra.

“Os pássaros estavam atacando a cobra aparentemente para proteger seus ovos. Enquanto as mães lutavam ferozmente, a cobra estava claramente na defensiva”, disse um dos especialistas.

Após a captura, a cobra foi solta em um lugar seguro, mas ficou tão estressada que regurgitou os pássaros que havia comido. Confira o vídeo: