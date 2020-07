Nuvem gigante de poeira do Saara deve chegar as EUA no domingo

Uma enorme nuvem de poeira proveniente do Saara deve atingir o Golfo do México e o sul dos Estados Unidos neste final de semana.

A Nasa emitiu um alerta sobre a qualidade do ar para a região de Porto Rico. De acordo com o comunicado, a nuvem de poeira causa baixa visibilidade e causar irritação em olhos, nariz e garganta, além de também atingir o tecido pulmonar.

A nuvem de poeira se forma sobre o deserto do Saara a cada três a cinco dias do final da primavera ao início do outono e se move milhares de quilômetros em direção ao oeste.

Autoridades médicas temem que a poeira aumente o número de casos de doenças pulmonares e torne mais pessoas suscetíveis à infecções como covid-19.