Fotos mostram moradores encontrando porco inteiro no estômago de píton

Fotos de uma cobra píton encontrada na província de Aurora, nas Filipinas, se tornaram virais nas redes sociais. Nas imagens, moradores caçaram o réptil e encontraram um porco inteiro dentro do seu estômago.

Por mais que não apresentem grandes riscos ao ser humano, esta espécie de cobra causa muito medo nas aldeias Filipinas, de acordo com a National Geographic. Nesta vila, a perseguição ao animal começou quando eles perceberam que estavam perdendo porcos do celeiro e algumas galinhas do galinheiro.

"Armando Gotham pediu ao filho para alimentar os animais, e ele voltou e disse que dois porcos e algumas galinhas estavam faltando", disse um dos moradores. Eles logo encontraram uma píton de treze metros de comprimento dormindo pacificamente em um arbusto próximo com o estômago estava inchado do tamanho de um porco.

É importante lembrar que no Brasil, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida é crime com pena de detenção de seis meses a um ano, e multa.

As imagens a seguir são fortes e podem sensibilizar: