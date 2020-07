Vídeo mostra manobra delicada para capturar e soltar cobra-rei; uma única mordida pode matar até 20 pessoas

Moradores de uma vila em Kundapur, na Índia, se reuniram para presenciar a captura de uma cobra-rei. A espécie é uma das mais venenosas do planeta e a quantidade de neurotoxina liberada em uma única mordida é suficiente para matar 20 pessoas, segundo a National Geographic.

De acordo com o portal Udayavani, o réptil estava no sótão de uma casa e foi capturado por um profissional do Departamento Florestal Indiano. Depois de uma manobra delicada, o animal foi transladado até um santuário de cobras longe da vila. Confira:

A cobra-rei é a maior espécie de cobra venenosa e pode levantar até um terço do seu corpo do chão, chegando a olhar nos olhos de uma pessoa adulta e atacar.

Elas são conhecidas por serem usadas pelos encantadores de serpentes do sul da Ásia, que é “frequentemente um triste jogo de engodo no qual uma cobra exausta é colocada na defensiva, mas condicionada (com dor) a não atacar o flautista”, explicou o zoológico nacional de Smithsonian.