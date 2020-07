Vídeo impressionante mostra tubarão-branco nadando próximo de surfistas na Africa do Sul

Um impressionante vídeo aéreo, gravado recentemente, mostra um encontro muito próximo de surfistas com um grande tubarão-branco.

A gravação foi divulgada pelo serviço ‘Sea Rescue South Africa’ (NSRI) nas redes sociais, ganhando grande repercussão.

Como revelado, um alerta foi emitido depois de uma série de avistamentos de tubarões na região, localizada na Africa do Sul.

O vídeo mostra que os surfistas desconhecem, em um primeiro momento, o grande tubarão escondido abaixo, nadando tranquilamente. Confira:

Due to a high number of reported White Shark sightings and close encounters, NSRI are appealing to the public exercise caution along the Southern Cape coastline, in particular around the coastline of Plettenberg Bay and between Mossel Bay and Jeffreys Bay.https://t.co/IKbxE3tNhh pic.twitter.com/3uI02FGgSc

— Sea Rescue South Africa (@NSRI) June 23, 2020