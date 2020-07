Vídeo de encontro entre cobra e leopardo termina em caça e se torna viral no Twitter

Um vídeo que mostra como o encontro de uma cobra e um leopardo acabou terminando com um dos dois sendo caçado se tornou viral no Twitter esta semana.

De acordo com o India Today, a gravação foi compartilhada na rede social por Susanta Nanda, um guarda florestal indiano e rapidamente se popularizou. As pessoas comentaram que a cobra provavelmente era da espécie píton.

Confira:

Leopards are opportunistic hunters. Here it takes care so swiftly… pic.twitter.com/4QqdTpqRxA

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 23, 2020