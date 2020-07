Obcecada pela Disney, mulher tatua corpo com personagens de contos de fada

Quando o pai da designer de bolos Jodie Dunlop faleceu, em Manchester, na Inglaterra, ela resolveu homenageá-lo com algo que trouxesse memórias de sua infância e mandou tatuar na perna os personagens de Mogli, O Menino Lobo, da Disney, filme que gostavam de assistir juntos.

O resultado ficou tão bom que ela começou a tatuar todo o corpo com os personagens de contos de fadas. “Eu amei a Disney a vida toda. Isso nunca deixou de me fazer sorrir e os filmes mostram que sempre há algo pelo que esperar. Apesar de todos os obstáculos, sempre haverá um final feliz de algum tipo.”

Jodie já tinha algumas tatuagens no corpo, disfarçadas, pois tinha medo de ser julgada pelas pessoas. Com a morte do pai, resolveu seguir seu sonho e cobrir o corpo todo de tatuagens.

Agora, após algumas dezenas de horas sentada no banco do tatuador e alguns milhares de libras gastas, ela tem em seu antebraço esquerdo uma imagem enorme do Bambi, a perna direita pertence à Pequena Sereia. Tem ainda A Bela e a Fera, Aristogatas e por aí vai.

“Perder meu pai me fez perceber que a vida é curta, então eu fui em frente.

Com informações do Daily Mail.