Mulher pede que pessoas mandem cartões de aniversário para irmão autista

Tanya, que mora em Melbourne, na Austrália, usou a rede social Reddit para pedir que as pessoas mandassem cartões de aniversário para seu irmão Brenton, que completaria 33 anos no dia 22 e tem autismo.

O pedido foi feito por que o rapaz estava muito preocupado que não poderia comemorar seu aniversário com a família, devido à covid-19, e por não ter amigos. Brenton mora em Adelaide.

"Meu irmão Brenton é severamente incapacitado intelectualmente e teve um ano difícil (sem entender o isolamento social etc.)", escreveu ela. “Ele faz 33 anos no dia 22 e adora checar o correio. Eu tinha esperança de que algumas pessoas pudessem lhe enviar um cartão de aniversário.”

No dia de seu aniversário Brenton foi ao correio e lá teve uma surpresa. Havia três sacolas pesando ao todo 36 quilos com cartões de aniversário e presentes de todas as partes do mundo.

Sua irmã voltou ao reddit para agradecer a todos.”Obrigado por fazer isso acontecer”. Ela explicou que seu irmão não conseguiu tirar o sorriso do rosto de tanta felicidade ao abrir os cartões, mas que infelizmente ele não consegue comunicar como se sente em palavras.

Com informações do Daily Mail.