Treinador é flagrado espetando urso com agulha em circo

Um treinador de animais de um circo de Xi'an QinLing, na capital da província de Shaanxi, no noroeste da China, foi flagrado espetando com uma agulha enorme o peito de um urso preto asiático, uma espécie em risco de extinção, para que ele faça truques.

As imagens foram compartilhadas nas redes sociais da China e tornaram-se virais em pouco tempo. Na imagem, o treinador cutuca o urso no peito com força, provavelmente por não cumprir suas ordens, forçando-o a ficar de pé e a brincar com um bambolê.

Inicialmente, o circo disse que o que foi descrito como uma agulha é uma haste de plástico usada para direcionar o animal durante o show.

Entretanto, diante do viralização das imagens e críticas do público, a administração considerou a ação do treinador ‘inapropriada’, o demitiu e fechou os programas para ursos, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira.

Com informações do Daily Mail.