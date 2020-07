Tempestade tropical se forma no meio do Atlântico e pode virar furacão

Uma tempestade tropical de larga escala se formou no meio do oceano Atlântico com ventos de até 80 km/h e pode se tornar um furacão até o final de semana.

A tempestade se move a 19 km/h no sentido oeste-noroeste, o deve atingir o mar do Caribe e a Flórida ainda neste final de semana, de acordo com o National Hurricane Center (Centro Nacional de Furacões), de Miami, nos Estados Unidos

Não há ainda consenso se realmente a tempestade ganhará força à medida em que avança. Modelos climáticos divergentes apontam também a possibilidade da tempestade perder força nos próximos dias.

A tempestade recebeu o nome de “Gonzalo” e estabelece um novo recorde para o início da temporada de tempestades tropicais, desbancando a “Gert”, que se formou em 24 de julho de 2005.