Pinguim morre após ser retirado do mar para selfies de banhistas em Búzios

Um pinguim foi encontrado morto na Praia Rasa de Búzios, na Região dos Lagos no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (20).

O animal teria falecido logo após ter sido retirado do mar por banhistas, que queriam tirar fotos. O Centro de Tratamento Ambiental (CTA) de Araruama foi acionado e recolheu a ave marinha para análise.

No local, a equipe foi informada que dois homens pegaram o pinguim no colo para tirar selfies e não queriam soltar, mesmo com o pedido de outras pessoas na areia.

O CTA alerta que animais silvestres não estão acostumados com a interação humana. A aproximação, especialmente em ações brutas como agarrar e segurar no colo para fotos, estressa estas espécies e pode afetar sua saúde.

Quem encontrar espécies marinhas na praia não deve tentar aproximação ou contato físico; em vez disso, o recomendado é acionar o órgão ambiental de sua região para que ofereçam os cuidados corretos.