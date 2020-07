Garoto que lutou com cachorro pela irmã ganha cinturão do Conselho Mundial de Boxe

O garoto Bridger Walker, de 6 anos, que enfrentou um cachorro raivoso para defender a irmã menor em Wyoming, nos Estados Unidos, recebeu do Conselho Mundial de Boxe o status de ‘Campeão Honorário’.

Na foto, ele é visto sorrindo enquanto segura o cinturão do campeonato mundial, que hoje pertence a Tyson Fury, bicampeão dos pesos pesados.

Em função do ataque do animal, Bridger ficou com o rosto bastante machucado e teve que levara 90 pontos na bochecha esquerda. Mesmo ferido, ele conseguiu proteger a irmã e escondê-la do ataque do cachorro.

Outras personalidades norte-americanas, como os atores Robert Downey Jr. (Homem de Ferro), Mark Rufalo (Hulk), Anne Hathawat (Mulher-Gato) e Chris Evans (Capitão América), entraram em contato com o garoto para parabenizá-lo por sua coragem.