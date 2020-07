Garota mata dois membros do Talibã e fere outros após assassinaram seus pais

Uma garota afegã matou dois membros do Talibã e feriu vários outros após o grupo arrastar seus pais de sua casa e os matar os dois por apoiarem o governo. Os membros do Talibã invadiram a casa da garota na semana passada procurado seu pai, que era chefe da vila.

A adolescente Qamar Gul decidiu sair de casa com uma AK-47 e disparou contra os membros matando dois combatentes do Talibã. O polícia local Habiburahman Malekzada afirmou ao DailyMail que "Qamar Gul, que estava dentro de casa, pegou uma arma AK-47 que a família tinha e matou primeiro os dois combatentes do Taliban que mataram seus pais e depois feriu alguns outros", disse ele.

Após a situação, as redes sociais foram inundadas com elogios ao ato "heróico" de Gul. Além disso, uma foto da garota segurando uma metralhadora no colo viralizou nos últimos dias.