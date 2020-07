Vídeo que mostra encontro entre píton e tigre se torna viral no Twitter

O vídeo que mostra um dos poucos animais que pode assustar um tigre voltou a se tornar viral nas redes sociais. A gravação foi feita em uma estrada de Karnataka, na Índia.

De acordo com a NDTV, as imagens que datam de agosto de 2018, mostram o encontro entre o felino e uma grande píton no Parque Nacional Nagarhole.

Confira: