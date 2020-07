Vídeo do momento surpreendente em que homem salva criança que cai do quinto andar impressiona as redes sociais

Um grupo de vizinhos na China conseguiu fazer um resgate milagroso de uma criança de dois anos que caiu do quinto andar de um prédio em Jiangsu, na China. O incidente aconteceu no último fim de semana e as imagens arrepiantes do momento se tornaram virais nas redes sociais.

De acordo com o The Sun, os moradores do prédio viram a criança sair pela janela e usaram colchões e cobertores para amortecer a queda da criança. No entanto, ao cair o menino acabou deslizando pelo toldo que estava abaixo e foi salvo por um homem que conseguiu segurá-lo.

Um vizinho explicou que o menino foi levado ao hospital sem ferimentos graves: "Depois de ver o garoto pendurado lá, peguei um dos meus cobertores e quatro de nós ficamos embaixo para pegá-lo".

Aparentemente, a criança estava sozinha em casa. Confira o vídeo: