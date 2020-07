Tubarão de 2 metros fecha praia na Espanha

O avistamento de um tubarão com quase dois metros nesta segunda-feira, na praia de Zahara de los Atunes, na Espanha, fez com que a guarda-costeira fechasse a praia para os banhistas.

De acordo com o salva-vidas que viu o animal, trata-se de um tubarão mako, conhecido como uma das espécies mais rápidas do mar que conseguem, inclusive, saltar fora da água. A espécie é classificada como ameaçada pela União Internacional de Conservação da Natureza.

O tubarão mako geralmente não ataca pessoas, mas pode ferir e matar um banhista facilmente. A maioria dos ataques deste tubarão ocorre quando ele se sente acuado ou fica preso a alguma linha ou rede de pesca.

A guarda costeira conseguiu espantá-lo para alto mar antes que alguém se machucasse.

Com informações do The Sun.