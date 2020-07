Inglaterra e Irlanda registram nuvem gigante de formigas voadoras

O governo da Inglaterra compartilhou uma imagem de radar que mostra uma nuvem imensa sobre a Irlanda e parte da Inglaterra. A imagem era tão grande que os meteorologistas pensaram que uma tempestade se aproximava na região na última sexta-feira.

Especialistas chamados para averiguar descobriram que a nuvem gigante, na verdade, não era um fenômeno climático, como uma tempestade, mas sim formigas voadoras.

De acordo com o departamento responsável pelo clima na Inglaterra, “durante o verão as formigas podem alçar voo em uma emergência coletiva, geralmente em dias quentes, úmidos e sem vento”. Segundo o órgão, o fenômeno tem a ver com as formigas-rainha buscando novas colônias, mas nunca se viu nada parecido com isso em tamanho.

A nuvem gigante se deslocou durante a sexta e o sábado para a região sudeste da Inglaterra, próxima a Londres, e depois se dissipou.

Na Irlanda, a previsão é de que a nuvem de insetos permaneça na região até o final de agosto.

Com informações do Irish Post.com