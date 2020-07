Covid-19: homem escala prédio do hospital para se despedir da mãe pela janela

Impedido de acompanhar sua mãe internada no hospital com covid-19, em Hebron, na Cisjordânia, Jihad Al-Suwaiti resolveu que escalaria o prédio todos os dias para vê-la pelo vidro da janela, mesmo que fosse somente para que ela pudesse vê-lo e fazer um sinal com a mão.

Sua mãe, com 73 anos, foi internada com estado de saúde bastante debilitado e um prognóstico médico desfavorável. Jihad não queria que ela se sentisse abandonada e diariamente subia à janela para vê-la.

Mesmo quando os médicos a desenganaram, ele continuou a escalar o prédio e disse que não queria que sua mãe passasse seus últimos dias sozinha e isolada. Ele fez isso até o último dia. Ela faleceu no dia 16 de julho.

Sua história foi contada pelo jornal AJ + Français, que também postou imagens nas redes sociais.

