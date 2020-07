Vídeo: Rara tartaruga amarela é descoberta em vilarejo da Índia

Uma tartaruga rara foi descoberta neste domingo por moradores de um vilarejo no distrito de Balasore, na região leste da Índia, neste domingo.

A tartaruga tem toda a carapaça e o corpo na cor amarelo. Os moradores recolheram o animal e chamaram as autoridades florestais para resgatarem o animal.

O diretor do Departamento Florestal da Índia Bhanoomitra Acharya classificou a descoberta como “muito rara” e “única’ e disse que ele nunca havia visto um espécime como aquele antes.

A imagem da tartaruga rara foi compartilhada no twitter pelo Instituto Florestal. Veja abaixo:

A rare yellow turtle was spotted & rescued in Balasore, Odisha yesterday.

Most probably it was an albino. One such aberration was recorded by locals in Sindh few years back. pic.twitter.com/ZHAN8bVccU

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 20, 2020