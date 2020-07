Vídeo em que mulher arrisca selfie durante encontro perigoso com urso selvagem surpreende as redes sociais

Um momento que poderia ter sido assustador para muitos, acabou rendendo uma selfie para uma mulher em no Parque Ecológico Chipinque, em San Pedro Garza García, no México. Nas imagens, um urso selvagem acaba se aproximando muito de turistas.

De acordo com o Daily Mail, guias recomendam que na presença de um urso, é preciso tentar manter distância e ficar imóvel. Nesse caso, a jovem preferiu e tirar uma foto com o animal, mesmo sendo avisada para não arriscar o clique.

Confira o momento que se tornou viral no Twitter:

This girl has nerves of steel.

She actually took a selfie with the big guy… pic.twitter.com/I3Ezyn8q7G

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) July 19, 2020